Reggio, in aeroporto si esegue il tampone. Ecco come funziona

Le info sul presidio medico sanitario dell'Aeroporto di Reggio Calabria e come è possibile sottoporsi a tampone rino-faringeo per il Covid-19

Come fare un tampone a Reggio Calabria? E’ stata sin dall’inizio della pandemia una delle domande più frequenti tra i cittadini. Lo è ancora di più oggi, con la seconda ondata del Covid che non lascia tregua all’Italia e non solo. Conoscere il proprio stato di salute è un dovere non solo per la propria sicurezza, ma anche per quella altrui.

Presidio Medico Sanitario Aeroporto dello Stretto

Non tutti i reggini ancora conoscono il presidio medico sanitario in cui, all’interno della struttura dell’Aeroporto dello Stretto, è possibile sottoporsi a tampone rinofaringeo. Presso il presidio medico sanitario, è possibile recarsi, esclusivamente con richiesta del medico di medicina generale o pediatra, tutti i giorni dalle ore 14:00 alle 17:00. L’esito del tampone, in caso di positività, viene comunicato entro 3 giorni dal prelievo. In ogni caso è possibile informarsi contattando gli uffici ASP di via Rosselli o telefonando al numero 0965.347812 o scrivendo all’indirizzo mail dipartimentoprevenzione@asprc.it allegando il documento di riconoscimento.

Anche i passeggeri e i viaggiatori in arrivo ed in partenza, esibendo il biglietto, possono sottoporsi al tampone.

Come si esegue il tempone?

Il tampone si esegue con un prelievo delle cellule superficiali della mucosa del rino-faringe posteriore mediante un bastoncino di materiale sintetico flessibile in grado di trattenere materiale organico. Il prelievo viene eseguito in pochi secondi ed ha un’invasività minima, con un impercettibile fastidio nel punto di contatto.

Il tampone è poi sottoposto alla procedura di estrazione ed amplificazione dell’RNA virale (RT-PCR Real Time Polymerase Chain Reaction).