Coronavirus, a Reggio attivo il secondo laboratorio. Come richiedere il tampone

È, purtroppo, la domanda del momento: “Come fare il tampone a Reggio Calabria?”.

Con l’istituzione di un nuovo laboratorio per il tampone Covid-19, un maggior numero di cittadini potrà sottoporsi all’esame. Si tratta del laboratorio Asp di via Willermin. Nonostante le richieste di istituzioni ed esperti del settore, non è ancora possibile controllare tutti. Al momento hanno ancora la priorità le persone a rischio o sintomatiche.

Il nuovo laboratorio cittadino e la volontà dei poliambulatori privati di partecipare alla battaglia fanno ben sperare.

QUAL È LA PROCEDURA PER EFFETTUARE IL TAMPONE?

Il virus che ha paralizzato l’Italia e molti altri paesi del mondo condivide, in larga parte, i sintomi comuni alla sindrome simil-influenzale. Febbre, tosse, mal di gola, respiro corto, dolore ai muscoli e stanchezza sono i sintomi che, in questo momento, potrebbero essere un campanello di allarme.

Se questi sintomi si sovrappongono alla possibilità, nelle ultime due settimane, di essere stato a contatto con una persona infetta da Covid-19, avere frequentato un’area a rischio o aver lavorato in una struttura sanitaria con pazienti colpiti dal coronavirus, l’Iss consiglia di rimanere a casa e chiamare “il medico di famiglia, il pediatra o la guardia medica”.

Il dottore dovrà compilare una scheda di triage. Il modulo verrà inoltrato al dipartimento di prevenzione (diretto dal dr. Giuffrida) che, seguendo le direttive della Regione Calabria, deciderà se il richiedente ha bisogno del tampone.

Nel momento in cui la richiesta verrà approvata, il dipartimento si occuperà di mandare a casa del possibile contagiato un sanitario. Il tampone viene, infatti, effettuato presso il proprio domicilio. Non bisogna uscire per recarsi in laboratorio. A questo punto, il tampone verrà inviato o al laboratorio in via Willermin o al laboratorio del GOM per l’analisi.

L’alternativa al laboratorio in via Willermin per fare il tampone

In alternativa, il cittadino che presente sintomi compatibili con il Coronavirus o è entrato a contatto con un paziente positivo può direttamente recarsi alla tenda pre triage del Grande Ospedale Metropolitano.

È bene ricordare che l’esame del tampone è totalmente gratuito.