Tanti auguri al ‘Nonno di Locri’: Cosimo festeggia il traguardo dei 107 anni – FOTO

Locri, Comune in provincia di Reggio Calabria, celebra il suo ‘Nonno‘. Il suo nome è Cosimo Cammeo ed ha raggiunto il traguardo dei 107 anni. A ricordare questo bellissimo giorno, soprattutto in un periodo oscuro come quello della pandemia, è il sindaco Giovanni Calabrese.

In un post su Facebook, il primo cittadino scrive infatti:

“Affettuosi e sinceri Auguri al NONNO di LOCRI, mitico Cosimo Cammeo, per il traguardo dei 107 anni. Oggi grande festa per il nostro arzillo Cosimo”.

Negli anni, la comunità è sempre stata al fianco del suo longevo cittadino, celebrandolo di anno in anno con targhe e riconoscimenti. Il ‘Nonno di Locri’ sembra aver conquistato davvero tutti, anche noi.

Foto di Gigi Romano