Tappa a Reggio Calabria per la musica dei “Tutte le Cose Inutili”

Il duo toscano a febbraio porterà il suo repertorio di canzoni d’autore in stile punk alla Gilda degli Artisti di Reggio Calabria.

Dalla Toscana alla Calabria dopo un tour di concerti che li ha portati, in oltre cento date, a suonare in tutta l’Italia. Questo il percorso dei “Tutte le Cose Inutili”, duo di artisti pratesi che sarà a febbraio alla Gilda degli Artisti per presentare il suo repertorio di canzoni. Uno spettacolo di musica e testi, dove lo stile punk si coniuga a testi dal carattere più intimo e ricercato.

Gilda degli Artisti casa di autori e creatività proprio nei giorni in cui conquista anche il primato di spazio indipendente per la condivisione dei libri a Reggio Calabria con l’acquisizione del titolo di “Official Bookcrossing Zone”: Uno spazio all’interno della struttura in cui sarà possibile consultare e condividere gratuitamente i libri secondo il progetto internazionale di Bookcrossing.

Per informazioni sulla Gilda degli Artisti e l’evento basta visitare il sito www.gildaartisti.org