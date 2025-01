“I Walk The Line” approda a Taurianova, focus sui giovani neet

Taurianova ospita la quarta tappa di I Walk The Line: un incontro dedicato ai giovani dai 14 ai 25 anni, per combattere abbandono scolastico e disoccupazione

Domani, mercoledì 22 gennaio 2025, la sala consiliare del Comune sarà teatro della 4ª tappa della campagna di presentazione itinerante del progetto I Walk The Line, che, curato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, ha fra i suoi partner anche l’amministrazione guidata dal sindaco Roy Biasi.

Dopo gli incontri di San Roberto, Calanna e Laganadi, questo primo appuntamento nella Piana di Gioia Tauro – in collaborazione con l’ente capofila dell’Ambito sociale territoriale 3 – sarà a partire dalle 10.30 e sarà incentrato sull’illustrazione degli obiettivi del programma finanziato con i fondi del Poc Legalità, volti a favorire l’inclusione sociale di soggetti a rischio, giovani dai 14 ai 25 anni che rischiano di finire nell’esercito dei neet, ovvero di quanti non studiano e non lavorano.

Il format proposto nella mattinata prevede un incontro con i giovani destinatari del progetto e una tavola rotonda, con il titolo “Legalità, Bullismo, Territorio, Tradizione”, con gli interventi del sindaco Biasi, dell’assessore alle Politiche sociali, Angela Crea, del dirigente comunale Settore Welfare, Saverio Latella, dell’assistente sociale taurianovese Eleonora Scrivo, nonché quelli di Rita Leuzzi, Sofia Ciappina e Rocco Lentini, rispettivamente coordinatrice generale del progetto, psicologa del progetto e orientatore del progetto.

Dettagli e obiettivi del progetto

Il programma mira a offrire un sostegno concreto ai ragazzi che si trovano in situazioni di fragilità e che rischiano di abbandonare percorsi di formazione o di subire esclusione sociale. L’incontro in programma fornirà informazioni sulle azioni previste per l’accompagnamento e l’orientamento dei giovani verso opportunità di studio o inserimento lavorativo, per contrastare la dispersione e favorire una rinascita del tessuto sociale in tutto il territorio.