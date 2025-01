Taurianova oltre il torrone: successo di “Natale tra le Righe”

Per partecipazione, valori sociali ed emozioni collettive create non ha tradito le aspettative il bilancio di “Natale tra le Righe”, il programma di eventi ludici e culturali voluto dall’amministrazione comunale di Taurianova in occasione dell’anno di Capitale del Libro.

Un mese di appuntamenti, in collaborazione con le associazioni, che ha consacrato la cittadina della Piana di Gioia Tauro quale polo attrattivo non più solo per l’artigianato dolciario legato al torrone, ma anche per un’offerta variegata e di qualità che ha coinvolto grandi e piccoli.

Quello nato dalla collaborazione tra gli assessorati alla Cultura e agli Eventi si è rivelato un cartellone convincente perché, esaltando la voglia di comunione che il Natale ispira, ha coniugato perfettamente la capacità di Taurianova di essere ospitale, di ideare incontri nei diversi campi della cultura e di generare orgoglio nei tanti taurianovesi fuori sede che tornando trovano ogni volta una città migliorata.

La collaborazione con associazioni e parrocchie

«Come per l’estate scorsa, anche per queste festività natalizie è difficile scegliere un momento che più degli altri caratterizzi il grande lavoro che abbiamo fatto» commenta Massimo Grimaldi, assessore agli Eventi, Turismo e Spettacolo, «ma, nell’imbarazzo della scelta, è giusto sottolineare la grande collaborazione con le associazioni cittadine e le parrocchie che l’amministrazione comunale anche in questa occasione ha saputo attivare. Come si può immaginare si è trattato di un lavoro pratico molto duro, reso però più agevole dal clima di concordia e unione per cui intendo ringraziare le associazioni Proloco, Culturalmente, Amici del Palco, Nuova Verdi, la Misericordia Ets, Dei Portatori, la Consulta comunale delle Associazioni, la Città Metropolitana e i tanti che si sono impegnati per far incassare a Taurianova questo successo».

Dalla “via del Natale” aperta per il primo anno nel centro storico, al presepe allestito dall’associazione Dei Portatori nell’ex asilo Pontalto; dal concerto della Corale padre Alessandro Nardi alle svariate presentazioni di libri che si sono susseguite e senza dimenticare l’impegno dei maestri infioratori, coinvolti dall’associazione Proloco che, oltre ad aver organizzato il presepe di ghiaccio e il tappeto della Natività, è stata anche fondamentale partner per la riuscita della “Via del Natale”.

«Anche in questo caso abbiamo potuto coniugare partecipazione e qualità mettendo nuovamente a frutto il modello largo e condiviso che ci sta guidando nell’organizzazione dell’anno da Capitale del Libro» commenta Maria Fedele, assessore alla Cultura, «offrendo occasioni uniche per scoprire il territorio e il legame che abbiamo saputo instaurare con la promozione della lettura. Abbiamo osato volutamente, non ponendoci limiti nella sfida per la qualità, perché vogliamo trovarci pronti già dalla prossima primavera quando il titolo scadrà a confermare quegli standard che hanno fatto di Taurianova quel punto di riferimento nell’area metropolitana che tutti ormai riconoscono».

Il successo di pubblico ottenuto, con giornate che hanno proposto anche diversi eventi in contemporanea e la città diventata meta di visitatori arrivati in pullman anche da fuori regione, ha quindi alimentato un entusiasmo che il sindaco Roy Biasi sta trattando in queste ore anche come propellente per futuri programmi, avendo convocato per le prossime ore una riunione finalizzata a illustrare altri punti della pianificazione.