Al teatro Cilea in arrivo “Massimo Lopez e Tullio Solenghi Show”

Sono pronti per calcare il palco del Teatro “Francesco Cilea“, il duo Massimo Lopez e Tullio Solenghi. I due artisti sarannoaccompagnati dalla Jazz Company diretta dal maestro Gabriele Comeglio.

QUANDO

Uno show atteso che regalerà tante risate, esilaranti sketch e imitazioni. Tante anche le canzoni riarrangiate dai due straordinari artisti voluti dalla compagnia teatrale Officina dell’Arte di Peppe Piromalli e Antonio Malaspina.

L’appuntamento è per giovedì 7 febbraio alle ore 21:00.

Il pubblico si imbatterà in un Amleto multietnico, in un frammento di vita quotidiana di Papa Bergoglio e del suo amico Ratzinger. E ancora in un Rossini eseguito coi denti, nel duetto targato Las Vegas di Sinatra/Dean Martin o negli echi di politici vecchi e nuovi o nell’affaccio di Paolo Conte in persona.

Dopo 15 anni, Massimo e Tullio tornano insieme sul palco come due vecchi amici che si ritrovano, in un live di cui sono interpreti ed autori.

Per oltre due ore, da “vecchie volpi del palcoscenico”, si offriranno alla platea con l’empatia spassosa ed emozionale del loro inconfondibile “marchio di fabbrica”. Il divertimento è predominante, ma non mancheranno momenti di profonda emozione.

I poliedrici imitatori sfoggeranno un repertorio di pietre miliari musicali. Fra le canzoni internazionali del periodo d’oro del trio: da Paolo Conte a Dean Martin, da Sinatra a Giorgio Gaber, accompagnati dall’ottima orchestra Jazz Company.

E non mancheranno momenti per riflettere e ricordare l’amica prematuramente scomparsa, Anna Marchesini, e gli anni del trio in cui cominciò la loro avventura televisiva ed artistica.