‘PPP Amore e lotta’: il Pasolini più intimo debutta al Teatro Cilea

Il nuovo spettacolo racconta il poeta, i suoi sogni e le sue paure e ci invita a lottare per il nostro amore, sempre

“PPP Amore e lotta”: il 13 maggio il debutto dello spettacolo su Pier Paolo Pasolini. Al Teatro Cilea di Reggio Calabria va in scena la nuova produzione di Officine Jonike Arti.

“PPP Amore e lotta. Dico il vero”, il nuovo spettacolo di Officine Jonike Arti dedicato a Pier Paolo Pasolini, debutta in anteprima il 13 maggio alle ore 21.00 al Teatro “F. Cilea” di Reggio Calabria.

Una produzione importante, con la drammaturgia di Katia Colica e la regia di Matteo Tarasco, che vede in scena Americo Melchionda nelle vesti del grande intellettuale, Maria Milasi che interpreta l’amata madre Susanna, e Andrea Puglisi che veste i panni del giovane fratello Guido.

Dopo un primo studio presentato lo scorso dicembre, nell’ambito del Globo Teatro Festival, la compagnia reggina propone il nuovo spettacolo nella sua versione definitiva – con le scenografie di Lazzaro-Melis, i costumi di Malaterra, musiche di Antonio Aprile – nel prestigioso teatro cittadino, prima tappa di una lunga tournée che la vedrà nei prossimi mesi in varie location nazionali.

In “PPP Amore e lotta” è rappresentato un Pasolini intimo, nell’intreccio familiare con la madre e il fratello, morto giovanissimo durante la guerra partigiana. Un particolare della sua vita personale che qui viene raccontato in un’atmosfera surreale e atemporale, mentre lo spettatore si chiede se il protagonista in scena sia già morto o stia solo sognando.

Pasolini si racconta tra la confusione del tempo perduto, annebbiato, e la certezza di una grinta che mescola amore e lotta. I sogni di Pier Paolo, ma anche i suoi incubi e i suoi desideri, trasformano la scena in un drammatico caleidoscopio di presenze attraverso la tenerezza disperata di un uomo, di un poeta, di un fratello e di un figlio, strappato tragicamente alla sua vita.

Il regista Matteo Tarasco, figura di spicco del teatro italiano, molto noto anche a livello internazionale, sottolinea:

“Lo spettacolo non vuole essere semplicemente un omaggio alla memoria di Pier Paolo Pasolini, ma si configura come un viaggio nella memoria di tutti noi. “PPP Amore e lotta – Dico il vero”, ci invita a lottare per il nostro amore e ad amare la lotta, sempre”.

Americo Melchionda interpreta in maniera impeccabile un Pasolini inedito, a tratti smarrito, confuso, ma allo stesso tempo forte e tagliente come “la verità” invocata e affermata dai protagonisti; Maria Milasi è la madre dolente e appassionata, che ha perduto ora due figli, e Andrea Puglisi veste i panni del giovane idealista Guido, vittima della guerra fratricida tra partigiani.

Uno spettacolo straordinario, con un testo denso, emotivamente coinvolgente, ricco di riferimenti storici ma anche psicologici, e che si accosta a una figura cardine del Novecento italiano con profondità e rispetto, donandone una interpretazione assolutamente originale e particolare.

La compagnia Officine Jonike Arti è attualmente riconosciuta dalla Regione Calabria come Impresa di Produzione Teatrale e questo spettacolo è co-finanziato con risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02 – Avviso pubblico per il finanziamento di programmi di Produzione Teatrale della Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura.