Il Teatro Primo celebra il X anniversario d’ininterrotta

Quattro stagioni teatrali rappresentano un arco di tempo decisamente lungo in cui, grazie ad una “visione” sempre condivisa, il Teatro Primo ha proposto un progetto artistico ben preciso, improntato sulla qualità e sulla pluralità dei linguaggi che ogni anno calcano le assi di questo piccolo palcoscenico incastonato sullo Stretto di Messina e che non mancano di raccogliere gli entusiastici consensi di tutti i pubblici che lo frequentano.

Dal 2014 il Teatro Primo è impegnato sul territorio di Villa San Giovanni in cui propone da quattro anni consecutivi un cartellone di spettacoli dall’alto valore artistico e umano. Tale attività completamente autofinanziata e autoprodotta dall’Associazione Culturale Teatro Primo è offerta unicamente in collaborazione con gli artisti e le compagnie partecipanti.

Ecco, quindi, che, Stagione dopo Stagione, il Teatro Primo ha visto alternarsi, sul suo palcoscenico, Prosa Classica e Contemporanea, Commedie Brillanti e intensi Drammi, Teatro canzone e Comicità, una policromia artistica rara che non ha risparmiato nemmeno concerti di musica dal vivo e altre serate speciali che hanno sempre arricchito di arte e cultura gli inverni e le estati di questo territorio allargando la propria eco in tutta la provincia e non solo.La Stagione Teatrale 2017/2018 conferma la validità di tale progetto, portando a Villa San Giovanni una ricca rassegna di Prosa, gli appuntamenti di Teatro Contemporaneo, Commedia dell’Arte, Nuova Drammaturgia, e deliziosi fuori-cartellone che per la prima volta propongono anche il Teatro Ragazzi con l’intento di offrire a tutte le famiglie della città una importante occasione di divertimento e condivisione.

La Stagione sarà inaugurata il 25 Novembre 2017 dal Maestro di Commedia dell’Arte Fabrizio Paladin, intenso protagonista di “Dott. Jekill & Mr. Hyde – The Strange Show”, accompagnato al pianoforte e nel ruolo dello strillone da Loris Sovernigo , (Lo spettacolo Vincitore Festival di Teatro Calanchi III edizione – Nomination come Miglior Attore Fringe Festival di Roma 2015).