Teatro Siracusa, Falcomatà: “Tutti i reggini vogliono vincere questa battaglia”

Il Sindaco Falcomatà raccoglie e rilancia la proposta lanciata da Citynow. A margine dell’incontro che si è tenuto oggi presso la sede della città Metropolitana, Falcomatà ha fatto il punto della situazione: “Il mio ringraziamento va a Citynow, in qualche modo ha raccolto il sentimento diffuso dei reggini in riferimento alla situazione del Teatro Siracusa. Ci siamo sentiti in dovere di raccogliere il grido di dolore dei cittadino e ascoltare le proposte da parte di chi opera nel mondo della cultura, dell’arte, del teatro e del cinema. Questo nella consapevolezza che la struttura è privata e non in vendita, ma la Città Metropolitana può sostenere anche economicamente un nuovo progetto, che spero possa nascere dall’incontro di oggi con la creazione di un comitato o consorzio. C’è una bellissima frase che dice ‘Nessuna scienza può spiegare quello che l’arte può rivelare alle menti’, spero che da questo incontro ne nascano altri cosi da rendere questa battaglia di cultura e civiltà una vittoria”.

QUI L’INTERVISTA VIDEO