Tedesco: ‘Indimenticabile la vittoria sul Messina. In Italia pochi come Luca Gallo’

Un’altro appuntamento all’insegna degli ex nel periodo in cui il campionato è ancora fermo per l’emergenza coronavirus. Ospite di “Vai Reggina” è il centrocampista, cittadino onorario di Reggio Calabria, Giacomo Tedesco: “Sono a Palermo chiuso in casa come tutti. Ho una scuola calcio e prima che accadesse tutto ciò mi dedicavo a tempo pieno.

Ho tanti ricordi con la Reggina, tutti bellissimi, quattro anni in serie A uno più bello dell’altro. In lotta sempre per la salvezza, grande ma piacevole sofferenza. Poi sono tornato anche in B e poi la piccola esperienza anche da allenatore con quella salvezza conquistata al play out. Quel mese è stato indimenticabile, tra penalizzazioni e speranze, la battaglia per ottenere restituiti quei punti che ci hanno consentito di effettuare lo spareggio. In cinque giorni la doppia vittoria con il Messina e la salvezza raggiunta, un gruppo fantastico che meritava di disputare un altro tipo di campionato.

L’anno dopo mi aspettavo un minimo di considerazione dal nuovo presidente Mimmo Praticò per quello che avevo fatto. La Reggina è ripartita dalla serie D ed io avrei guidato molto volentieri quella squadra, ma sono state fatte altre scelte.

Ho avuto la fortuna di conoscere il presidente Luca Gallo in occasione dell’inaugurazione dello store. E’ ambizioso, punta in alto, investe e crede nella Reggina, in Italia presidenti così ce ne sono pochi.