ZTL 'delimitata' a Reggio, arriva la delibera per le telecamere: come funzionerà

Non c'è ancora una data di inizio, ma la delibera per l'installazione dei varchi elettronici ha ricevuto il voto unanime e favorevole della Giunta comunale

Non c’è ancora una data certa, ma le modalità sono state designate e così anche alcuni accorgimenti che permetteranno, in breve tempo e senza l’impiego di cospicue risorse umane, al Comune ed alla Polizia Locale di Reggio Calabria di regolamentare la ZTL in una parte del centro storico cittadino.

La delibera, infatti, è stata approvata, nei giorni scorsi dalla Giunta comunale, con voto unanime e favorevole.

Cosa cambia, dunque, rispetto al passato? L’impiego di varchi elettronici e nulla più. Nessuna nuova area verrà implementata nella già esistente, da oltre 10 anni, zona a traffico limitato, nel cuore della città. Ed anzi, solo una parte di essa sarà caratterizzata dalla novità fortemente voluta dal Comando del Viale Aldo Moro.

Ztl a Reggio Calabria: nel centro storico arrivano i varchi elettronici

Si dovrebbe partire dopo luglio, ma tutto è ancora da stabilire. In gran parte dipenderà dai tempi burocratici necessari per dare comunicazione della novità e per l’attivazione dei nuovi impianti tecnologici. Il piano, infatti, dovrà ottenere l’ok da Roma, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prima di essere attuato.

Una misura, quella intrapresa e deliberata dall’assessorato alla Polizia Municipale, impiegata, inizialmente, in via sperimentale, così come illustrato, qualche giorno fa, su queste pagine, per disciplinare il transito e la sosta dei veicoli all’interno di una ZTL “delimitata“.

I varchi elettronici (così come da mappa ndr.), dunque, anche a causa dell’ingente costo, saranno disposti solo in una piccola porzione della zona a traffico limitato e non in tutta l’area, anche se, la speranza, è quella di poter far divenire la sperimentazione, norma e di poter estendere il medesimo servizio a tutte le ZTL cittadine.

L’elenco degli incroci controllati

Di seguito l’elenco degli incroci controllati elettronicamente da telecamere:

via Campanella incrocio via S. Stefano da Nicea;

Corso Garibaldi incrocio via Lemos;

Corso Garibaldi incrocio via Valentino;

via Plutino incrocio via Vitrioli;

via Plutino incrocio via Capobianco;

via Plutino incrocio via Plebiscito;

via Dei Correttori incrocio con via Cavour;

via Dei Correttori incrocio con via Gullì;

via Dei Correttori incrocio con via Tommasini.

Come funzioneranno transito e sosta

L’accesso e l’uscita dalla ZTL saranno presidiati da un sistema automatico di rilevazione elettronica dei veicoli muniti di targa di identificazione.

Sarà in vigore sia nei giorni feriali, che festivi con fascia oraria 00:00 – 24:00 e dalle 06:00 alle 10:00 per il carico e scarico. In questo arco temporale il transito e la sosta saranno consentiti, unicamente, agli autorizzati.

Ai veicoli destinati al trasporto cose e promiscui saranno concessi permessi di transito e sosta, così come ai commercianti titolari di esercizio con punto vendita all’interno della ZTL sarà consentito l’accesso con il veicolo autorizzato, per le operazioni di carico e scarico, negli orari previsti.

Disposizioni per residenti, commercianti, medici e casi “eccezionali”

Ovviamente, anche ai residenti sarà possibile transitare e sostare, con permesso, nella ZTL.

Ai clienti di garage o aree interne adibiti ad uso pubblico, con servizio ad orario ed a pagamento, sarà concesso il solo permesso di transito per accedere all’area di sosta.

Ai medici in visita domiciliare ai propri assistiti sarà concesso un permesso annuale gratuito per circolare e sostare con i veicoli a loro disposizione.

Ed ancora, sarà consentito il transito e la sosta ai veicoli di proprietà degli enti pubblici, preventivamente autorizzati dietro motivata richiesta dell’ente: mezzi di Poste, taxi, onoranze funebri, veicoli di vigilanza privata, Polizia di Stato, Carabinieri, Forze Armate, Guardia di Finanza, Forestale, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, Pronto Soccorso. Ok anche ai veicoli al servizio di persone disabili, titolari di permesso.

Nessun trattamento speciale per le auto ed i ciclomotori a propulsione elettrico, che saranno assimilati a tuti gli altri veicoli a motore. Mentre sarà consentito il transito e la sosta dei velocipedi, nel rispetto del Codice della strada.

Infine: