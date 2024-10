“TEMPO LENTO. Art in Evolution “, a Reggio lo stage scolastico del sociologo Fulvio D’Ascola

La Bellezza dell’Arte connessa alla società raccontata agli studenti in modo interattivo e multimediale.”TEMPO LENTO. Art in Evolution” è lo stage scolastico del sociologo Fulvio D’Ascola, docente esperto che con la nuova metodologia didattica del “Peer to Peer “ ,del “Focus Group”,dello Storytelling e della scrittura creativa ,diffonde tra gli studenti la curiosità della conoscenza attraverso l’arte.

Caravaggio, Boccioni, Salvador Dalì, Walt Disney,Andy Warhol, Benito Jacovitti, Mario Schifano e Mimmo Rotella,sono i protagonisti del’art in evolution,scelti per le loro peculiaritàLla poesia dei fumetti e dei film di Disney inventore dei cartoni animati e il dissacrante movimento dei personaggi di Jacovitti,con la diversità delle epoche di Caravaggio e di Salvador Dali, passando per i rivoluzionari Futuristi con Umberto Boccioni, per arrivare Pop Art di Andy Warhol e del genio poco compreso di Mario Schifano, finendo con il decollage e retro fiches nella scomposizione dei manifesti di Mimmo Rotella.Tutto un mondo e diverse epoche sociali che girano intorno all’arte ,ma anche alla musica dei Velvet Underground e de Le Stelle di Mario Schifano .

”Bisogna raccontare ed appassionare i ragazzi e gli studenti – afferma il prof. D’Ascola- ,da anni vivo il contatto diretto come docente esperto e avverto in loro la necessità di trovare spazi emozionali per condividere ,informazioni, nozioni e cultura, con la stessa lunghezza d’onda di comunicazione .”

Lo stage si è gia svolto in una classe sperimentale di arte ,in una scuola media di Reggio Calabria e prossimamente sarà diffuso in altri istituti scolastici.