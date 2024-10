Tendopoli San Ferdinando, un arresto per resistenza, violenza, oltraggio e lesioni

Si tratta di un cittadino del Senegal 23enne, irregolare sul territorio nazionale. Il tempestivo intervento ha permesso di evitare ulteriori turbative

Una veduta della tendopoli di San Ferdinando (Reggio Calabria), 02 dicembre 2018. Un migrante di 18 anni proveniente dal Gambia è morto in un incendio scoppiato nella tendopoli di San Ferdinando, nella piana di Gioia Tauro, dove vivono centinaia di extracomunitari. Secondo quanto si è appreso, il rogo, che ha distrutto due baracche, si sarebbe sviluppato in seguito ad un fuoco acceso da qualcuno tra i migranti per riscaldarsi dal freddo della notte. ANSA/ALESSANDRO SGHERRI