Tennis B2: al campionato nazionale l'Accademia del Tennis di Villa S. Giovanni

Al Via da domenica 16 maggio il campionato nazionale di tennis serie B2 femminile al quale partecipano 28 squadre divise in quattro gironi da sette squadre.

L’Accademia del Tennis di Villa San Giovanni e l’unica rappresentativa calabrese che parteciperà al campionato avendo vinto il campionato di serie C dello scorso anno.

Nel 2020 a causa del Covid, i campionati degli affiliati della FIT si sono disputati in poco più di un mese, mentre quest’anno, al netto di novità legate alla situazione epidemiologica, si giocherà tra maggio, giugno e luglio.

La rosa a disposizione della capitana Maestra Martine Bellè, che si alternerà in questo difficile compito con il Maestro Alessandro Dattilo, è composta da sole giocatrici calabresi del vivaio della propria scuola tennis. Sono tutte giovanissime, Giorgia Pallone ha sedici anni, Mia Chiantella a inizio mese ha compiuto quindici anni, entrambe hanno cl. 2.8, mentre Giulia Mercuri quattordici anni ha cl. 3.2. A completare l’organico Alberta Catanese e Ilaria Petruzzelli e Wilma Giannotti tesserate Accademia ma allieve del Garden Locri in virtù di accordi di collaborazione che riguardano anche il settore maschile.

I sette gironi del campionato nazionale di serie B2 che sta per iniziare sono stati composti dalla FIT con criteri di vicinorietà territoriale. La società del Presidente Nino Girella è stata inserita nel girone 3 e per effetto della scelta delle teste di serie dovrà affrontare la squadra sarda del Torre Tennis di Sassari nella seconda giornata. Trasferta questa molto ostica non solo per ragioni logistiche ma anche per ragioni tecniche avendo la squadra avversaria tesserato due atlete straniere di cui una rumena cl. 21 e una giocatrice spagnola cl. 2.2. L’esordio di domenica prossima è sulla carta meno ostico, ma pur sempre molto impegnativo, dovendo affrontare tra le mura amiche il TC Caserta che annovera tra le proprie file ben cinque giocatrici di seconda categoria.

Seguiranno le altre partite in programma con il CT degli Ulivi di Roma, il TC Palermo 2, il CT Pescara e il Tennis Club 2002 di Benevento.

Le prime classificate di ogni girone saranno direttamente ammesse al Campionato di Serie B1 nel 2022, mentre le seconde classificate disputeranno un tabellone per decidere le ulteriori due squadre che otterranno la promozione al Campionato di Serie B1. Le seste e le settime classificate retrocedono direttamente alla divisione inferiore nel 2022.

Le gare interne con Caserta, Palermo e Benevento si disputeranno nel rinnovato e accogliente impianto di Via Lupina di Villa San Giovanni che per la prima volta nella propria storia si appresta a ospitare un campionato tennistico nazionale.

“Il nostro obiettivo è la salvezza spiega il Tecnico Paolo Girella e dovremo conquistarla contro avversarie molto ben attrezzate che hanno scelto di rinforzare il proprio organico con il tesseramento di giocatrici oriunde, anche straniere, mentre noi, prosegue il DT, abbiamo preferito dare spazio alle bravissime allieve di casa nostra allo scopo di offrire loro nuove straordinarie opportunità crescita. Se riusciremo a mantenere la categoria sarà tutto merito delle nostre ragazze e del nostro Staff Tecnico”.

Grande orgoglio dunque e molta attesa per questa nuovo importante appuntamento. Ma qual’è, al momento, lo stato di forma delle protagoniste? Giorgia Pallone sta cercando di superare il disagio di non potersi allenare con la necessaria continuità in Accademia, come è stato per lo scorso anno, quando è stata sul punto di ottenere una clamorosa vittoria contro la campionessa italiana Under 16 a Palermo nel corso dei campionati italiani di ctg.

Allenarsi in Accademia nei soli fine settimana non è il meglio per una atleta che fa del suo tennis aggressivo la principale caratteristica. Buona invece la condizione di Mia Chiantella che seppur giovanissima, ha da poco compiuto quindici anni, ha acquisito maggiore sicurezza nei propri mezzi e non si lascia tanto facilmente intimorire da avversarie anche molto più esperte di lei. Bene anche Giulia Mercuri, altra atleta giovanissima, quattordici anni appena compiuti, pronta a non lasciarsi sopraffare senza fatica dall’avversaria di turno. Con Ilaria Petruzzelli, Wilma Giannotti e Alberta Catanese pronte a dare il proprio apporto, anche in campo se necessario, comunque impegnate a sostenere le proprie compagne.

Appuntamento dunque alle ore 10,00 di domenica prossima 16 maggio sui campi di Via Lupina di Villa San Giovanni.