Tennis Europe Junior Masters 2014: definito il quadro delle finali

Sotto lo sguardo attento di Nicola Pietrangeli, ospite del circolo "Rocco Polimeni", si sono svolte le semifinali del Tennis Europe Junior Masters. Un'altra testa di serie ha lasciato anzitempo il tabellone principale: il russo Zakharov, numero 1 del seeding nella categoria under 14, è stato costretto al ritiro per un problema fisico alla fine del secondo set. A beneficiarne è stato il tedesco Kuhn, che affronterà in finale il serbo Miladinovic, impostosi in rimonta sul polacco Michalski. Fra le donne nessun problema per la favoritissima russa Potachova, che si è sbarazzata in due comodi set della britannica Jones: ad attenderla in finale la bosniaca Joldic. Quest'ultima, dopo lo scalpo della Makarova nei quarti, si è confermata contro la rumena Cadar, approdando con merito in finale.Fra gli under 16 continua a dare spettacolo Valkusz. Il magiaro, già vincitore lo scorso anno del Junior Masters, strappa applausi a scena aperta e raggiunge l'atto conclusivo del torneo, dove se la vedrà col macedone Jankulovski. I due tennisti dell'est, rispettivamente numero 1 e 2 del seeding, hanno confermato i pronostici della vigilia, regalando al pubblico la finale più attesa. In campo femminile, invece, finale a sorpresa fra la tedesca Voracek e la serba Miletic.Questi, nel dettaglio, i risultati delle semifinali:Under 14 maschile:Kuhn (Ger)-Zakharov (Rus) 3/6 6/4 rit.Miladinovic(Ser)-Michalski (Pol) 3/6 6/0 6/4Under 14 femminile:Potapova (Rus)-Jones (Gbr) 6/3 6/4Joldic (Bos)-Cadar (Rom) 6/2 7/6Under 16 maschile:Valkusz (Hun)-Cungu (Mon) 7/6 6/1Jankulovski (Mac)-Lobak (Ucr) 6/2 6/2Under 16 femminile:Voracek (Ger)-Volodko (Rus) 7/5 6/3Miletic (Ser)-Furak (Hun) 7/6 6/2Nel tardo pomeriggio, alla presenza di Nicola Pietrangeli, si svolgerà l'atteso appuntamento/amarcord in ricordo di Rocco Polimeni nel centenario della nascita, di cui forniremo un resoconto dettagliato nella giornata di domani.Sempre domani, a partire dalle 9, in programma le 4 finali. A seguire la premiazione dei vincitori