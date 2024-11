Tennis Europe Junior Masters 2014: domani il via con i quarti di finale

L’attesa è terminata. Il gran giorno è arrivato. Sui campi in terra rossa del circolo “Rocco Polimeni”, a partire dalle 10.00 di domani, 32 “baby” tennisti, in rappresentanza di 14 paesi, si sfideranno a colpi di servizi, passanti e volée, con l’obiettivo di laurearsi campioni del Tennis Europe Junior Masters nelle categorie under 14 e under 16 maschile e femminile.In mattinata gli atleti hanno svolto le prime sessioni di allenamento, prendendo confidenza con la superficie di gioco, mentre nel tardo pomeriggio, dopo aver partecipato all’Educational Forum a cura di ITF e Tennis Europe, sono stati protagonisti, accompagnati dai rispettivi staff tecnici, di una sobria cerimonia di accoglienza, impeccabilmente organizzata dal sodalizio diretto dal presidente Igino Postorino. In precedenza, alla presenza dei rispettivi capitani e del giudice arbitro Cristina Campese, si era svolto il sorteggio per la composizione dei tabelloni.All’ultimo momento, nella categoria under 14 femminile, ha dato forfait la russa Anastasia Kharitonova. Al suo posto è subentrata la britannica Francesca Jones.Questo il programma completo di domani (quarti di finale):Under 14 maschile: Zakharov (Rus)-Palosi (Rom), Kuhn (Ger)-Hersey (Gbr), Bondarevsky (Rus)-Miladinovic(Ser), Noskin (Rus)-Michalski (Pol);Under 14 femminile: Potapova (Rus)-Marculescu (Rom), Jones (Gbr)-Lansere (Rus), Hertel (Pol)-Cadar (Rom), Makarova (Rus)-Joldic (Bie);Under 16 maschile: Valkusz (Hun)-Haliak (Bie), Zukic (Bos)-Cungu (Mon), Lobak (Ucr)-Tybar (Blr), Jankulovski (Mac)-Huber (Aut);Under 16 femminile: Vaneva (Bul)-Voracek (Ger), Volodko (Rus)-Berberovic (Bie), Solovijeva (Rus)-Miletic (Ser), Vishnevskaya-Furak (Hun).Per tutte e tre le giornate di gara l’ingresso sarà gratuito.