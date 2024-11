Tennis Europe Junior Masters 2014: vincono Valkusz, Kuhn, Miletic e Potapova

È andata in archivio al circolo del tennis “Rocco Polimeni” la 33ma edizione del Tennis Europe Junior Masters, tradizionale fucina di talenti che, fra qualche anno, calcheranno con ogni probabilità i campi di gioco del circuito senior. Rispettati a metà i pronostici della vigilia, con due favoriti che si sono assicurati il titolo e due outsider che hanno trionfato a sorpresa.L’ungherere Valkusz, il più atteso alla vigilia e detentore del titolo under 16 maschile, non ha tradito le attese. Ma quanto fatica per il magiaro in finale contro il macedone Jankulovski. Sotto 7/5 4/0 e ad un passo dalla sconfitta, ha tirato fuori la stoffa del campione, ribaltando l’incontro, grazie anche ad un evidente calo fisico dell’avversario, e imponendosi alla distanza con un secco 6/1 nella partita finale.La finale under 16 femminile è durata appena 15 minuti. La tedesca Voracek, che nella notte aveva accusato problemi intestinali, si è ritirata sullo 0/4, dando così via libera alla serba Miletic.Poca storia nell’atto conclusivo dell’under 14 maschile: il tedesco Kuhn ha dominato dal primo all’ultimo gioco, lasciando le briciole al serbo Miladinovic. Troppo potenti i colpi del teutonico che il tennista dell’est, provato dalle due maratone affrontate nei quarti e in semifinale, non è riuscito mai a contrastare efficacemente.Tutto secondo le previsioni, infine, nell’under 14 femminile: la numero 1 del seeding, la russa Potapova, ha auto la meglio sulla bosniaca Joldic in un match divertente e denso di colpi spettacolari. Questi, nel dettaglio, i risultati delle finali:Under 14 maschile: Kuhn (Ger)-Miladinovic(Ser) 6/2 6/2Under 14 femminile: Potapova (Rus)-Joldic (Bos) 6/4 7/6Under 16 maschile: Valkusz (Hun)-Jankulovski (Mac) 5/7 6/4 6/1Under 16 femminile: Miletic (Ser)-Voracek 4/0 rit.A metà pomeriggio si è svolta un’affascinante cerimonia di premiazione, con i ragazzi del circolo Polimeni e i tennisti del Tennis Europe grandi protagonisti, tutti uniti nel segno della bandiera europea.La manifestazione, impeccabilmente organizzata dal circolo reggino, ha ricevuto il plauso del Tennis Europe, rappresentato a Reggio da Karin Van Bijsterveld e Jonathan Jobson.L’appuntamento è rinnovato al prossimo anno sempre al circolo Polimeni. online