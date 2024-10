Tennis: Torneo UISP presso il Circolo Crucitti. Regolamento ed iscrizioni

Indicazioni organizzative:

* Il torneo si svolgerà giorni 8/9/10 Agosto, dalle 17 alle 23/23:30 presso il circolo tennis Crucitti (dopolavoro)

* Il costo dell’iscrizione é 10€ singolare, 15€ singolare e doppio

* Per la partecipazione al torneo é necessario fornire il certificato del medico curante per attività NON agonistica (anche foto via whatsapp).

* Verranno utilizzati entrambi i campi della struttura

* I singoli turni avranno un impiego di campo orientativo di 50 minuti, che potranno protrarsi sulla base della durata del match. Inizi di partite posticipati di qualche minuto rispetto all’orario di programmazione, non saranno dunque responsabilità dell’organizzazione.

* Non saranno ammessi ritardi. Superati i 10 minuti di tolleranza, il match verrà considerato perso a tavolino.

* I campi verranno sorteggiati, motivo per il quale non sarà possibile richiedere alcuna preferenza.

* Una volta stilato il tabellone, non si potrà procedere con alcuna variazioneIndicazioni regolamentari:

* Cosi come nei tornei federali, non é previsto l’arbitro né giudice di linea. Le chiamate saranno responsabilità dei giocatori in campo.

* Sarà presente un supervisore di campo che fungerà da supporto riguardo le situazioni di punteggio ed alcune specificazioni regolamentari.

* É concesso un palleggio di riscaldamento di 5 minuti e non oltre, prima di ogni partita.

* I match si svolgeranno con miniset di 4 game al meglio di 3.

* Sul 3 pari eventuale di un set, si procederà con il tie break a 7 punti.

* In caso di terzo set, si andrà al tie break a 10 punti.

* Sul punteggio di 40-40, si procederà con il punto secco (chi fa il punto sul 40-40 vince il game)

* In caso di superamento dei turni, i partecipanti al torneo dovranno essere consapevoli che prenderanno parte inevitabilmente a più match nello stesso giorno.

* La formula ridotta dei miniset e del punto secco, consentirà ai partecipanti di non stravolgersi dal punto di vista fisico.

Saranno caricati aggiornamenti e foto della manifestazione sui siti e sui canali social ufficiali Uisp.

Nei prossimi giorni vi forniremo il tabellone con i relativi orari di programmazione che verranno stilati tramite sorteggio.

Eventuali variazioni verranno comunicate tempestivamente in questo gruppo whatsapp.

Per qualsiasi richiesta di informazione, si prega di contattarci privatamente.

Nell’augurio che possa essere una manifestazione all’insegna della sportività e del divertimento, auguriamo buon tennis a tutti.