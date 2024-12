Tèra e Campari insieme per un viaggio nel gusto

Tèra, come Territorio e come Mediterraneo. Un riferimento alle nostre origini e alle tradizioni riviste e ripensate in ottica moderna. Il nuovo ristorante, che si distingue per un equilibrio perfetto tra tradizione e innovazione, intraprende un nuovo percorso che punta anche agli aperitivi e al cocktail bar. E’ qui che nasce l’incontro con Campari, marchio italiano rinomato nel mondo, che ha individuato in Tèra la location ideale in cui sviluppare un progetto dal respiro internazionale, non solo per la qualità dello chef Anania e del barman Managò, anche per la location che si sviluppa su un terrazzo panoramico, con affaccio sullo Stretto e sul Corso Garibaldi, unico nel panorama reggino.

Campari sarà presente nella linea del cocktail bar di Tèra con la creazione di drink su misura per i propri clienti in un luogo esclusivo ma accessibile. Tutti potranno condividere momenti spensierati sorseggiando cocktail ricercati e gustando le specialità della cucina dello chef Anania che ha creato una linea d’’apertivo appositamente per valorizzare il cocktail bar.

Un modo per celebrare l’aperitivoitaliano più famoso. Un luogo dove mangiare bene, bere bene e godere anche di eventiartistici oltre che enogastronomici.

TERA si trova in via Demetrio Tripepi 98 a Reggio Calabria, sulla terrazza dell’Hotel Medinblu. Per rimanere aggiornati su tutte le novità in programma è possibile seguire i canali social di TERA su Instagram e Facebook (@teraristorante). Prenotazioni al 377 0809755

