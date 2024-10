Teramo, DS Federico: ‘Chi toglierei alla Reggina? Tutti!’

Sfida di grande interesse quella di domenica pomeriggio allo stadio Bonolis di Teramo tra la squadra locale e la Reggina. Abruzzesi indicati ad inizio stagione come compagine attrezzata per un campionato di vertice, hanno iniziato a rilento ed ora stanno tentando la risalita, ma troveranno di fronte la capolista, ancora imbattuta e reduce da otto vittorie consecutive. Ne ha parlato a “Buongiorno Reggina” il DS del Teramo Sandro Federico: “L’eliminazione dalla Coppa Italia ci ha lasciato un pò di amaro in bocca, anche se la testa chiaramente è al match di domenica contro la Reggina.

Abbiamo affrontato in due settimane squadre di grandi qualità. Contro la Ternana meritavamo di vincere, con il Bari match anomalo con un campo pesantissimo. E’ complicato dare un giudizio soprattutto su quest’ultima, proprio perchè il terreno di gioco non era in perfette condizioni. Il nostro avvio incerto è motivato dal cambio totale dell’organico compreso l’allenatore. Nuova anche la società molto ambiziosa, senza dimenticare che siamo stati lontani dal nostro campo per due mesi. Puntiamo a rientrare tra le prime cinque o sei e quindi per la prossima stagione alzare l’asticella.

Alla Reggina chi toglierei? Dovrei toglierli tutti, c’è un allenatore vincente, un grande pubblico ed una società fortissima, parliamo di una serie di qualità messe insieme che ti portano a vincere. L’organico è di primissimo livello e bravo è stato il DS Taibi a costruirlo. Credo nessuno si aspettasse questo percorso, pur essendo certamente la Reggina tra le favorite, ma non questo distacco.

Contro la Reggina puntiamo ad arrivare a quota 4.000, qui c’è un entusiasmo ritrovato anche per la qualità del gioco che riesce ad esprimere la nostra squadra. Spero ne vengano tanti anche da Reggio per assistere uno spettacolo bellissimo”.