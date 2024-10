Terano-Reggina: la probabile formazione amaranto

Bresciani fermo per infortunio, si va verso la conferma in blocco

Alle 15 Reggina in campo per quella che viene ritenuta la sfida più complicata di questo dicembre. Superare anche l’ostacolo Teramo significherebbe fare un altro passo importante verso l’obiettivo, ma il match, per la qualità dell’avversario si presenta difficile. Mister Toscano ha dichiarato di avere le idee abbastanza chiare sull’undici iniziale, questa la probabile formazione:

REGGINA: Guarna, Loiacono, Bertoncini, Rossi; Garufo, Bianchi, De Rose, Rolando; Bellomo; Reginaldo, Corazza. All. Toscano