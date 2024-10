Muore per salvare 3 bambini: l’appello di Tallini alle istituzioni per Teresa Scavelli

“La vicenda della baby sitter che in Svizzera è stata massacrata da uno sbandato, nella casa dove lavorava come governante, merita rispetto, ma soprattutto una risposta istituzionale che ripaghi, almeno in parte, il sacrificio eroico di questa donna, che ha difeso fino alla morte i bambini che aveva in affidamento”.

È quanto sollecita il Presidente del Consiglio regionale Domenico Tallini, sul caso di Teresa Scavelli la 46enne calabrese uccisa a San Gallo, in Svizzera, lo scorso 2 settembre.