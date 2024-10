Ternana, Bandecchi: ‘Ci aspetta una settimana fantastica’

La delusione per un rallentamento brusco nella rincorsa al primo posto, causato dalla doppia sconfitta della sua Ternana contro Reggina e V. Francavilla. Dopo le prime reazioni a caldo, sul proprio profilo Instagram il presidente Stefano Bandecchi ribadisce la fiducia al tecnico Gallo, dichiarazione ripresa dai colleghi di TuttoC.com: “Io non andrò ad esonerare Gallo, e sicuramente il suo staff non sarà mai esonerato. Ha iniziato con me il 10 luglio e finirà con me il campionato a giugno 2019-20: avrà modo di dimostrare le sue idee e il suo impegno, come ha fatto comunque fino ad adesso. Ribadisco: i risultati ottenuti non sono certamente i risultati dell’ultima squadra di campionato, un pò di nebbia ci può stare.

I calciatori li ho confermati tutti a gennaio, sono contento che qualcuno si sia sfogato con tutte le critiche del mondo questa settimana, ma io sono abituato alle critiche ma anche a vincere, sono fiducioso. Ci aspetta una settimana fantastica, una gara di domenica, una di mercoledì e un’altra di domenica: o le azzecchiamo tutte tre o le perdiamo tutte e tre. Cosa succederà? Lo vedremo da domenica“.