Ternana, Bandecchi: ‘A Livorno vanno in 6000 allo stadio e sono in Eccellenza’

La scarsa affluenza allo stadio è un problema generale, soprattutto in serie B. Tempo addietro è stato il presidente del Benevento Vigorito a segnalare la poca partecipazione nonostante la squadra lottasse per il ritorno nella massima serie, stesso discorso a Lecce almeno nella parte iniziale, la discussione è aperta anche a Reggio. A tale proposito il presidente della Ternana Stefano Bandecchi, sui quotidiani Il Corriere dell’Umbria e Il Messaggero ha posto l’accento anche sulla tifoseria rossoverdi, dichiarazioni riprese da calciofere.it:

“I calciatori e lo staff tecnico mi hanno assicurato che d’ora in avanti giocheranno per me e per la Ternana. Ma soprattutto, giocheranno per i nostri tifosi. Io ringrazio quei pochi che vengono sempre allo stadio, i ragazzi delle curve e quelli che ci seguono in trasferta, alcuni dei quali facendo dei sacrifici economici, visto che ci sono persone che arrivano con difficoltà a fine mese con lo stipendio. Ecco, quelli sono i tifosi che io farò salire sul carro, quando vinceremo“. Agli altri, invece, ricorda cosa avviene a Livorno. “Lì – dice il patron – anche se giocano in Eccellenza, ci sono sempre seimila persone allo stadio”.