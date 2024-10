Ternana, Bandecchi: ‘Stare in B vuol dire perdere tempo. Siamo i grandi sconfitti’

"Un presidente come me non l’avete mai conosciuto. 43 milioni per fare lo stadio"

Il presidente Bandecchi è intervenuto nella trasmissione “Derby” su Umbria+TV, dichiarazioni come sempre forti e decise, riprese da ternananews.it: “Io voglio vincere il campionato, o meglio, voglio andare in serie A. Poi come ci vado non importa. Quello che emerge quest’anno dal campionato è che non è troppo differente da quello di serie C, è un campionato minore dove noi siamo i grandi sconfitti dell’anno che sta finendo. Siamo la squadra che non ha ottenuto niente. Arriveremo 10, 11, 9 ma eravamo una squadra concepita per arrivare nelle prime 4, 5 posizioni e se ci fosse andato male avremmo dovuto fare i playoff. Quindi la Ternana è la prima grande sconfitta di questo campionato. Abbiamo sbagliato tutti: io in primis perché non ho saputo dare un’impronta vincente a questa squadra, ho sottovalutato la B, e niente basta… nel calcio c’è una regola: o si vince o si impara e noi abbiamo imparato. E noi abbiamo imparato senza indugio lottare per ottenere la grande prestazione. Perché stare in serie B senza pensare alla serie A, senza cullare un sogno, vuol dire stare a perdere tempo e buttare 23 milioni l’anno”.

Le ambizioni: “A chiacchiere tutti forti”

“Un presidente come me non l’avete mai conosciuto. Io sono unico presidente che ha tenuto l’allenatore per tutto l’anno senza buttarlo fuori nel girone di andata: quanti altri presidenti hanno tenuto l’allenatore tutto l’anno. Lo stesso Brescia ha cacciato l’allenatore che poi ha dovuto riprendere dopo un contenzioso giudiziario. Molti hanno buttato fuori due o tre allenatori. Noi siamo stati coerenti con quello che abbiamo sempre fatto. Però l’allenatore è pagato per portare i risultati. Abbiamo fatto un campionato bellissimo un anno fa, abbiamo fatto un campionato da pirla quest’anno. Pensare che con questa Ternana ci si poteva solo salvare bisogna o essere idioti o non capire una mazza di calcio. Se questa Ternana o con una Ternana rivista noi facessimo con poche correzione (pochissime) badi bene che valgano più per le riserve che per i titolari, io credo che questa Ternana debba giocarsela per vincere. Ho sentito una marea di chiacchiere quest’anno mi dovrei preoccupare del Bari, del Sud Tirol e Modena. Mi devo preoccupare del Genoa o del Venezia o della Salernitana. Ma di cosa mi devo preoccupare che una delle squadra che è scesa sta scendendo in serie C. A chiacchiere siamo tutti forti io mi preoccupo dei fatti”.

