Ternana, Bandecchi alla sua maniera su slittamento, Cellino ed il calciomercato

Intervista al presidente della Ternana Stefano Bandecchi, dopo l’ufficializzazione dell’interruzione del campionato di serie B. le sue dichiarazioni a TMW: “Sono perfettamente d’accordo con quanto deciso. Il mondo del calcio è costoso e far giocare squadre con sei, sette o otto persone in meno aumentando anche il rischio per tutti, mi sembra una cosa priva di senso. È stato invece saggio decidere di fermarsi. Per quanto mi riguarda, vista la situazione dei contagi in Italia e non solo, non farei neanche più entrare i tifosi allo stadio“.

“Sono ancora una volta d’accordo con quanto deciso dall’assemblea. Cellino evidentemente ha fretta, ma solo perché è secondo in classifica”.

