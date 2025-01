Ternana ko, Futura Rc inarrestabile: 0-5 e tre punti d’oro

Partita a senso unico in Umbria, con la Futura che vola in classifica grazie a una prestazione corale. Un trionfo che spinge la squadra reggina sempre più in alto

Prova importante per la Futura che, nonostante le assenze e gli infortuni, ruggisce in Umbria: è 0-5 al Pala Di Vittorio. Incontro che ha visto la Futura subito in controllo con il solito Humberto Honorio che sblocca il match dopo due minuti, ringraziando il compagno Pizetta per l’assist.

Un’ottima uscita di Parisi ferma Mallouk e per poco non si concretizza l’assist sul ribaltamento di fronte: Musumeci viene fermato solo dal portiere. Un’altra bella discesa da destra permette alla Futura di raddoppiare, Honorio lancia Torino che mette una palla in mezzo, Falcone deve solo appoggiarla dentro la rete: 0-2! Ancora Parisi a fermare i tentativi di Mallouk, prima, e di Negoita, poi, di sbloccare il risultato per i padroni di casa.

La Futura in vantaggio

A 1:40 dalla fine del primo tempo un ottimo tocco di tacco di Honorio mette Musumeci davanti alla porta che per poco non trova la rete. Si va all’intervallo con la Futura in vantaggio di due reti, complici tante ottime parate di Parisi. Al rientro sul terreno di gioco, Parisi nega ancora una volta la gioia del gol agli umbri.

Qualche minuto dopo, sempre il portiere giallo-blu super presente dice di no, Almadori è andato vicino ad accorciare le distanze. Honorio e Pizetta graziano la Ternana. A 7:30 dalla fine dell’incontro, Musumeci mette il punto esclamativo nell’incontro con la rete dello 0-3, prendendo in controtempo il portiere di casa che nulla può sulla conclusione precisa del numero 74.

La Ternana continua a provarle tutte ma senza il successo sperato. Al rientro dal time out chiamato dalla Futura, sono gli stessi ospiti a trovare ancora la via del gol, Honorio serve Peppe Scopelliti che a porta sguarnita realizza la quarta rete. A pochi secondi dalla fine del match arriva l’ultima realizzazione degli ospiti, Pasquale Torino trova la via del gol (grande serata per lui): vince la Futura con il punteggio di 0-5. Tre punti che fanno volare in classifica il team di Tonino Martino ed Humberto Honorio. Avanti così, avanti Futura.