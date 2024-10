Ternana, Lucarelli durissimo con il direttore di gara dopo il 4-4 e quel rigore…

Ha sfiorato il successo con il Frosinone che avrebbe potuto aprire nuovi scenari per la Ternana, ma al Liberati finisce con uno spettacolare pareggio (4-4) il match tra i rossoverdi e la compagine di mister Grosso. Ma sulla partita, tra le altre, è la decisione finale che manda su tutte le furie mister Lucarelli, quel rigore concesso e poi realizzato al sesto minuto di recupero ai ciociari dal signor Robilotta. Le dichiarazioni riportate da ternananews:

“Indirizzati gli ultimi venti minuti”

“Oggi non rispondo alle domande perché verrei radiato calcisticamente, dico solo il mio punto di vista. Questo è stato un arbitro fermo perché era stato ritenuto non adeguato ad arbitrare, dopodiché questo signore ha fatto un ricorso ed è stato rimesso ad arbitrare da circa 3 partite, quindi io non mi arrabbio con lui anche perché gli ultimi 20 minuti sono stati indirizzati, si è visto dove voleva andare l’arbitro, il rigore inesistente è solo una conseguenza degli ultimi 20 minuti di partita. Mi arrabbio con chi ce l’ha mandato, sapeva benissimo che poteva essere un arbitro non all’altezza della situazione e quindi oggi di calcio non voglio parlare, anche perché di calcio non c’è da parlare, per una volta non mi sottopongo alle vostre sempre gentili domande, però credo che per evitare conseguenze importanti quello che vi ho detto vi ho detto. Noi ci giocavamo la vita in questa partita e volevamo onorare il campionato perché in passato non tutti si sono impegnati nelle ultime partite, per questo motivo io purtroppo oggi di calcio non parlo”.