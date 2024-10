Ternana-Reggina: le formazioni ufficiali del match

Sesta giornata del girone C di Serie C, primo turno infrasettimanale. La Reggina è di scena al Libero Liberati di Terni per affrontare la capolista rossoverde. Dirige l’incontro il signor Matteo Marchetti di Ostia Lido, coadiuvato dagli assistenti Dario Garzelli di Livorno e Gabriele Nuzzi di Valdarno. Di seguito ecco le formazioni ufficiali:

Reggina (3-5-2): Guarna; Loiacono, Bertoncini, Rossi; Garufo, Bianchi, De Rose, Sounas, Bresciani; Reginaldo, Corazza. A disposizione: Farroni, Lofaro, Blondett, Gasparetto, Marchi, Rolando, Rubin, De Francesco, Paolucci, Rivas, Salandria, Bellomo. Allenatore: Toscano.

Ternana (4-3-1-2): Iannarilli; Parodi, Bergamelli, Suagher, Mammarella; Salzano, Defendi, Palumbo; Furlan; Torromino, Vantaggiato. A disposizione: Marcone, Celli, Proietti, Ferrante, Russo, Marilungo, Paghera, Sini, Nesta, Niosi, Damian, Partipilo. Allenatore: Gallo.