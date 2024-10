Ternana-Reggina: polemiche sull’orario, le precisazioni della Lega Pro

Orario atipico quello delle 15 per un turno infrasettimanale ed a Terni non è stata presa benissimo la decisione di giocare il match nel primo pomeriggio, anzichè nel più classico orario serale. La Lega Pro ha fatto sull’argomento una precisazione: “Con riferimento alla notizia apparsa su alcune testate giornalistiche, si precisa che per la gara Ternana-Reggina in programma mercoledì 25 settembre 2019 alle ore 15.00 (Com. Uff. n.7/DIV del 21.08.2019), la Lega ha provveduto ad anticipare l’orario della gara, che per i turni infrasettimanali è stabilito nelle fasce 18.30 o 20.45, per consentire il maggior afflusso dei tifosi alle gare, ratificando la specifica istanza congiunta presentata alla Lega Pro il giorno 5 agosto u.s. a firma delle due società.

Si precisa infine che ad oggi non è pervenuta alcuna richiesta, dalle società coinvolte, di posticipo della gara alle ore 20.45″.

