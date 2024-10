Reggina, Toscano: ‘Ternana grande squadra, noi sappiamo cosa fare’

Il tecnico torna nella città dove ha vinto un campionato di serie C: "I tifosi rossoverdi faranno quello che sentono"

Vigilia di lavoro per la Reggina che si prepara al turno infrasettimanale contro la capolista Ternana. Ai microfoni di Reggina TV il tecnico amaranto Mimmo Toscano: “Un turno infrasettimanale dove la resistenza fisica e quella mentale faranno la differenza. Solo due giorni per preparala ed i ragazzi sono stati attenti nel capire quello che dovranno fare domani. Dobbiamo mettere dentro tutte le qualità che abbiamo, una verifica importante.

La Ternana è una grande squadra, lo scorso anno si è iniziato a fare investimenti ed ora hanno aggiunto altri tasselli. Noi siamo consapevoli della nostra forza, dell’atteggiamento che dobbiamo mantenere, ce la giocheremo. Ci sarà Rolando, ha recuperato

Il turno di mercoledi non è mai particolarmente gradito per diversi motivi. Noi abbiamo un organico che ci consente di cambiare caratteristiche e uomini, proveremo a sfruttare tutto questo. Dal pubblico di Terni cosa mi aspetto? Sono stati anni importantissimi per la mia carriera, un rapporto molto bello con la città ed i tifosi. Faranno quello che sentono”.

