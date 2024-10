Reggina: rinnovo di contratto per Salandria, ne parla il DS Taibi

Amato dai tifosi, giocatore nato pronto. Nel senso che in qualsiasi momento venga chiamato in causa e qualunque sia il ruolo che ogni tecnico gli affida, risponde sempre presente e solitamente anche con buone prestazioni. E’ successo spesso lo scorso anno quando mister Cevoli, per necessità, lo ha collocato da terzino sinistro, qualche volta a destra, puntuale anche in questa stagione nel momento in cui mister Toscano ha avuto bisogno di lui.

Una ottima gara quella giocata da Ciccio Salandria, centrocampista cresciuto nel settore giovanile della Reggina Calcio, in quel secondo tempo in cui ha dovuto sostituire il capitano De Rose. Giocatore dotato di una straordinaria generosità, tanta corsa, ma anche piedi buoni che gli consentono di svolgere con disinvoltura il ruolo di regista davanti alla difesa. A precisa domanda riguardo la possibilità di rinnovo, il DS Taibi a “Passione Amaranto” ha così risposto: “Ne stiamo parlando con il suo procuratore ed i discorsi sono in stato avanzato. C’è la volontà da ambo le parti di continuare e sicuramente lo faremo“.

