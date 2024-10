Reggina: Taibi chiarisce gli infortuni di Denis e Doumbia

La Reggina è forte, lo stanno dicendo i numeri e le prestazioni. E con il trascorrere delle giornate, ne prendono consapevolezza i giocatori, ma anche gli avversari. Un gruppo di 23 calciatori ben assortito con il doppione per ogni ruolo che consente a mister Toscano di poter operare le scelte senza che vi siano particolari traumi.

Il reparto offensivo, per qualità dei giocatori che lo compongono, esperienza e capacità, è senza dubbio quello che spicca maggiormente, grazie alle presenze di elementi come Denis, Reginaldo, Corazza, Bellomo e Doumbia. Anche se nelle ultime settimane si è dovuto prendere atto di due infortuni che ne stanno impedendo il pieno utilizzo. Ed a tale proposito, ospite della trasmissione “Passione Amaranto“, in onda sui canali ufficiali della Reggina, il DS Taibi ne ha voluto chiarire l’entità, viste le “chiacchiere” soprattutto sull’attaccante argentino degli ultimi tempi: “In queste settimane ho sentito di tutto sull’infortunio di Denis, addirittura problemi cardiaci. Assolutamente falso, German ha avuto un fastidio al polpaccio, muscolo tra i più delicati e quindi con maggiore necessità di attenzione per quello che riguarda il recupero.

La risonanza effettuata il giorno dopo la gara con la Vibonese non ha evidenziato lesioni, il ragazzo da domani (oggi) tornerà in gruppo, per ovvi motivi non potrà essere presente a Terni, ma certamente con il Catania domenica prossima.

Per quello che riguarda Doumbia, vogliamo approfondire meglio il perchè di queste ricadute. Va fatta un’analisi attenta per trovarne la causa e quindi mettere nelle condizioni il nostro attaccante di poter recuperare bene ed in maniera definitiva. Cessione per lui a gennaio? Assolutamente no, anzi in questo momento gli saremo ancora più vicini perchè ha bisogno di sostegno anche a livello morale. tornerà presto”.

