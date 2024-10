“Terzo Memorial Gianluca Iatì”: la socializzazione dei bambini attraverso il calcio

Il tempo passa in fretta, senza cancellare le presenze indelebili

Un calcio ad un pallone, lo sport e l’immagine di un campo in erba sintetica. Il tempo passa in fretta, senza cancellare le presenze indelebili e tutto si identifica nel “Terzo Memorial Gianluca Iati”. Al Centro Reggio Junior dal 7 al 18 settembre si è’ svolto il torneo esibizione con un centinaio di bambini appartenenti alle scuole calcio Pro Ludis, Reggio Village, Mediterraneo SGC, Gallico Catona,Cataforio e Centro Reggio Junior. Grande condivisione tra le famiglie sugli spalti,con i calciatori in erba protagonisti di un torneo esibizione con più turni di 90 minuti. L’importanza del gioco e della percezione della crescita personale all’interno di un gruppo è l’obiettivo dell’associazione “Amici di Gianluca” del presidente Caterina Ienuso.

La professionalità dello staff di allenatori della scuola calcio Antonio Malavenda, Antonino Caridi, Antonio Russo, Gabriele Giordano Domenico Iriti e Giuseppe Malavenda, rende possibile di creare gruppi omogenei nella coordinazione dei movimenti e nell’introduzione delle prime tecniche calcistiche. L’evento finale ha unito famiglie, bambini, istruttori tecnici e staff del Centro Reggio Junior, con la premiazione realizzata al ristorante La Corte di Gallina. Le squadre sono state premiate dai genitori di Gianluca Iati, con grande partecipazione dei presenti. Si chiude una pagina del libro ed i fratelli ed i genitori di Gianluca, guardano al futuro per rinnovare il ricordo con la nuova edizione del Memorial.