Terzo tempo Falcomatà, Forza Italia: ‘Città abbandonata, il sindaco componga con urgenza la Giunta’

“Proclami, rassicurazioni, tanti buoni propositi: il ritorno in consiglio comunale di Falcomatà era stato da lui annunciato come il terzo tempo di un mandato politico che, con rammarico, da troppi anni si è trasformato in una commedia dal sapore aspro, con un terzo atto conclamato, ma che stenta ad arrivare. La città è abbandonata a se stessa: è indispensabile che Falcomatà componga al più presto la Giunta comunale”.