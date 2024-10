Il test di intelligenza che spopola sul web: chi è la mamma del bambino?

In tanti non hanno ancora provato a dare una risposta al quesito: 'Chi è la mamma del bambino?'.

Alcuni lo hanno definito un semplice passatempo, altri un vero e proprio test di intelligenza. L’immagine di copertina spopola sul web sin dal 2017, ma in tanti non hanno ancora provato a dare una risposta al quesito: ‘Chi è la mamma del bambino?’.

La particolare immagine, apparsa per la prima volta su Twitter, ha il solo obiettivo di mettere alla prova il quoziente intellettivo, l’intuito e lo spirito di osservazione di una persona.

Nella foto ci sono tre persone, un bambino che gioca sul pavimento e due donne sedute su delle sedie una davanti all’altra, una con i capelli sciolti, l’altra con uno chignon. L’obiettivo, come anticipato, è capire chi è la mamma del piccolo.

A dispetto di quanto si potrebbe pensare, la risposta non è così scontata. Il 70% delle persone che guardano lo scatto dimostrano di essere ingenue, tranquille e poco attente poiché affermano che la madre del bimba è quella con la chioma legata, anche se in verità non è così.

SOLUZIONE

La mamma del bambino è quella con i capelli sciolti e ci sono una serie di indizi che lo dimostrano. Innanzitutto la postura del piccolo sul pavimento è indicativa, visto che tutti alla sua età si rivolgerebbero istintivamente verso la mamma mentre giocano. Come se non bastasse, la donna ha le gambe rivolte indietro e nascoste sotto la sedia, un gesto che denota la presenza di un legame strettissimo. É infatti una posizione che molte mamme assumono, così che in figlio possa avvicinarsi senza inciampare o farsi male. Insomma, il mistero è stato svelato e la soluzione è differente rispetto a quanto tutti si aspettavano.

