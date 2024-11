The Best of Aldo Giovanni e Giacomo al Palacalafiore di Reggio Calabria

Dopo il clamoroso successo del kolossal musicale “I Promessi Sposi”, confermato un altro attesissimo e prestigioso appuntamento con lo spettacolo dal vivo al Palacalafiore di Reggio Calabria, il palasport più grande della regione: il prossimo 19 maggio alle ore 21.00 prima e unica tappa finalmente in Calabria per l’esilarante spettacolo di Aldo, Giovanni e Giacomo, prodotto dall’Agidi di Paolo Guerra. La tappa calabrese del “The best of Aldo Giovanni e Giacomo Live 2016“, uno dei rarissimi tour del celebre trio, è organizzata dalla Show Net di Ruggero Pegna.

Nel 2016 il trio più amato d’Italia festeggerà i 25 anni di carriera all’insegna della comicità. E per farlo sta preparando una straordinaria festa nel corso della quale ripercorrerà i suoi più grandi successi, riproponendo gli sketch più amati da pubblico e mai più portati in scena a teatro dopo le tournèe originarie. “La montagna”, “I gemelli” (da I Corti, 1995), “Scuola di Polizia”, “Pdor”, “Scuola di Siciliano”, “Ajeje Brazorf, sono solo alcuni dei possibili sketch che rivedremo live.

Questo nuovo show è un’occasione unica e imperdibile per applaudire dal vivo i personaggi e gli sketch più divertenti che hanno fatto la storia della comicità di Aldo Giovanni e Giacomo: I Corti, Tel chi el telùn, Anplagghed e tanti altri.

La regia è affidata come tradizione ad Arturo Brachetti, che li ha diretti in tutte le produzioni teatrali (I Corti, Tel chi el telùn, Anplagghed e Ammutta Muddica). In scena, la presenza immancabile di Silvana Fallisi. Aldo Giovanni e Giacomo saranno inoltre accompagnati dal vivo dalla grande orchestra dei Good Fellas, proprio come in Tel chi el telun.

La prevendita dei biglietti è già partita in tutti i punti Ticketone, online al sito www.ticketone.it. Per informazioni sono disponibili il numero telefonico della Show Net 0968441888 e il sito web www.ruggeropegna.it.

Prezzi dei biglietti, compreso prevendita (tutti posti numerati):

€ 60 platea; € 54 tribuna bassa, € 45 tribuna centrale alta, € 39 curva, € 33 tribuna laterale alta. INFO: 0968441888. Prevendite TICKETONE, online su www.ticketone.it.‪