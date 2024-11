The One that I Want: Gisele Bündchen per la nuova campagna di Chanel N° 5.

Di Federica Geria – “The One that I Want” è il titolo del mini film pubblicitario che celebra l’intramontabile fragranza Chanel N°5.Protagonista induscussa della campagna, la top model, attrice, mamma e businesswoman Gisele Bündchen.Un cortometraggio prodotto, scritto e diretto dal famoso Baz Luhrmann, regista di “Moulin Rouge!” e “Il Grande Gatsby.Lo spot mostra Gisele nel ruolo di una donna libera, determinata, che sceglie di seguire i propri istinti e le proprie scelte, ma soprattutto decide di seguire il cuore.La recitazione viene accompagnata da una cover della canzone “You’re the One that I Want”, colonna sonora del musical “Grease”, qui reinterpretata dall’artista Lo-Fang in una nuova versione, più lenta, nostalgica e sensuale.Un film “muto” privo di dialoghi, nel quale dominano sguardi e gesti, ma soprattutto la musica, colonna portante della storia.Sul set costumi firmati Chanel della Cruise collection 2015 e Haute Couture p/e 2014: miniabito in tweed oro, sandali in pvc trasparente, abito nero con applicazioni gioiello, tunica di lamé argento con frange e perle, paillettes, piume di cristallo e sneakers.Lussuosissimi i gioielli creati appositamente per lo spot: orecchini e collana N°5 in oro bianco e diamanti.La muta di neoprene e il costume, indossati dalla modella, perfettamente in tono con la tavola da surf con la quale cavalca le onde in una location mozzafiato delle isole fiji, rispettano i rigorosi colori di Chanel: il bianco e il nero.Karl Lagerfeld direttore creativo della maison, presenta dunque il nuovo concetto di donna “che può stare sola su una spiaggia, stare con suo figlio, avere una carriera invidiabile e al tempo stesso può vivere una vera relazione, una storia d’amore. E alla fine, la donna Chanel sceglie l’amore”.”Due gocce di Chanel N°5″ come disse l’iconica Marilyn Monroe, possono bastare per essere felice.Guarda la campagna pubblicitaria: The One That I Want – The film online