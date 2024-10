‘The Truth’, all’Oasi Village un Veglione fatto di stile ed eleganza

“La verità non si scopre, la si crea…”. Tutto pronto all’Oasi Village per il Veglione ‘The Truth’, una grande festa per celebrare nel migliore dei modi l’arrivo del 2019. Inizia il nuovo anno con eleganza e stile, la sala Flambè dell’Oasi sarà la location ideale per ballare con il massimo divertimento e senza alcun divieto fino alle prime luci dell’alba.

Ricchissima la selezione di generi musicali, miscelati da DJs professionisti, che accontenterà ogni singolo, ripercorrendo i vari decenni, perché la musica scandisce da sempre il nostro tempo.

Riaperto da qualche settimana, Oasi Village dopo il rodaggio effettuato è subito tornato nel cuore di tutti i reggini. La struttura situata in zona Pentimele infatti è una delle più storiche del nostro territorio, conosciuta e frequentata da diverse generazioni.

Il Veglione ‘The Truth’ sarà quindi il momento ideale per farsi riabbracciare dall’Oasi Village, con la sala Flambè per l’occasione speciale pronto a vestirsi a festa.

Ingresso esclusivamente in prevendita, con biglietto singolo o coppia e la possibilità di acquistare il pacchetto tavolo comprensivo di 10 ingressi e bottiglie (numero limitato).

Zone tavoli: PREMIERE e MAIN PRIVÉ

Servizi:

?Guardaroba custodito?

☕Angolo bar non-stop?

? Smoking Area?

? Parcheggi illimitati ?

Non distante dal centro cittadino, no file, no stress.

Inizia nel modo giusto, inizia con Oasi Village

Per tutte le info consulta la pagina ufficiale dell’evento