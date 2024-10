Veglione di Capodanno, cosa fare a Reggio Calabria il 31 Dicembre

Tutti gli eventi in programma a Reggio Calabria per la notte più lunga dell'anno.

Si avvicina Capodanno, la serata più lunga dell’anno. Tanti e diversi gli eventi a Reggio Calabria, ampia la possibilità di scelta in base al tipo di serata o di location preferita.

Dal classico veglione in discoteca all’evento in Piazza Garibaldi, senza dimenticare chi preferirà trascorrere la notte di San Silvestro ‘on the road’, tra un locale e l’altro.

Uno sguardo alle previsioni meteo, le consuete ‘discussioni’ con amici e parenti con tutti i punti di vista del caso, la scelta dell’abito adatto e poi via. Dopo il cenone di San Silvestro, tutti fuori per festeggiare nel migliore dei modi l’ultimo dell’anno ed accogliere il 2019

GLI EVENTI IN PROGRAMMA A REGGIO CALABRIA IL 31 DICEMBRE

‘Futura’, al Kalura il Veglione di Capodanno si fa in 3

Al Kalura un Veglione di Capodanno ‘tre in uno’. Tre locations e selezioni musicali dedicate, per dare il benvenuto al 2019 nel migliore dei modi.

Veglione al Kalura

‘The Truth’, all’Oasi Village un Veglione fatto di stile ed eleganza

Inizia il nuovo anno con eleganza e stile, la sala Flambè dell’Oasi sarà la location ideale per ballare con il massimo divertimento e senza alcun divieto fino alle prime luci dell’alba.

Veglione all'Oasi Village

La Vecchia Torre’, il Veglione ‘New Year’s Tales’ è imperdibile

A ‘La Vecchia Torre’ di Pellaro il Veglione ‘New Year’s Tales’ promette divertimento nella sera più lunga dell’anno. Arriva la quarta edizione del format Open Bar che, anno dopo anno, ha saputo conquistare i reggini attraverso professionalità ed impegno.

Veglione Vecchia Torre

Nightout 2019, a piazza Garibaldi la grande festa di fine anno.

Dal cuore della città, Reggio saluterà il 2018 e darà il benvenuto al nuovo anno con una festa dall’ingresso rigorosamente gratuito.

Festa a Piazza Garibaldi

Al ‘The Loft’ un Veglione da sogno con il ‘Secret Private Party’

Al ‘The Loft’ arriva un veglione di Capodanno speciale e diverso. ‘Secret Private Party’ il nome scelto per la notte più lunga dell’anno.

Veglione The Loft

New Year’s Eve 2019, Capodanno col botto? Allo Shaker con PBC

Il Capodanno NEW YEAR’S EVE 2019 targato ‘Pilati Beach CREW‘ si terrà all’interno dei locali rinnovati dello Shaker Club (Via Possidonea – Reggio Calabria).

Leggi anche

Concerto di Capodanno

Non è ancora stato ufficializzato il nome, ma l’indizio lanciato attraverso i social dal sindaco Falcomatà lascia pensare che sarà il cantante Giuliano Palma il protagonista del concerto di fine anno.