Reggio saluta il 2018 con Nightout 2019: Piazza Garibaldi si accende di luci e musica con ingresso gratuito e un dj set fino al mattino

Fervono i preparativi per ‘Nightout 2019‘, la grande festa di fine anno che si terrà a Reggio Calabria, a Piazza Garibaldi. Un evento unico e speciale, la cui preparazione è partita settimane fa. Dal cuore della città, Reggio saluterà il 2018 e darà il benvenuto al nuovo anno con una festa dall’ingresso rigorosamente gratuito.

L’organizzatore Filippo Lopresti racconta l’evento

Che tipo di evento sarà? A spiegarlo Filippo Lopresti, ideatore e organizzatore dell’evento assieme al gruppo Deep e il Comitato Corso Sud. “Sarà come andare ad un grande concerto, una grande festa che vogliamo condividere con tutti i reggini e gli amici di una vita, tutti uniti in un abbraccio. Stiamo lavorando da tempo a questo evento, curando tutti i dettagli in ogni particolare”.

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Piazza Garibaldi sarà completamente svuotata, e si accenderà uno spettacolo di luci e musica grazie ad impianti luci e audio ed effetti da far invidia ai migliori eventi musicali. ‘Nightout 2019’ avrà l’animazione particolare di ‘L’Opera De Cirque’ e la performance live dei ‘Rock Trumpet’, oltre ovviamente al dj set curato da Filippo Lopresti ed Enzo Romeo. “Abbiamo avuto molto più tempo rispetto al Capodanno di due anni fa al Duomo per pianificare la serata, questo ci permetterà di fare ancora meglio. Stavolta -sorride Lopresti- non capiterà di non avere più dischi da mettere alle 6 di mattina dopo aver spaziato per tutti i generi musicali possibili…”.

Il Capodanno nelle piazze: Reggio non fa eccezione

Nell’ormai consolidata tradizione italiana (e non solo) di festeggiare l’ultimo dell’anno nelle principali piazze cittadine, Reggio non fa eccezione. Con ‘Nightout 2019‘ Piazza Garibaldi si accenderà da prima della mezzanotte fino alle prime luci del mattino. Tutti insieme, con allegria e divertimento, per iniziare il nuovo anno nel migliore dei modi.