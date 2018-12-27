Si è svolta la conferenza stampa di presentazione del capodanno targato Comitato Corso Sud con la collaborazione di Loprestidea di Filippo Lo Presti e del Deep Club di Enzo Romeo.

Ai microfoni di CityNow abbiamo ascoltato i promotori di quest’evento che promette tanto divertimento.

LE DICHIARAZIONI

Filippo Lo Presti, che di capodanni ne ha organizzati davvero tanti, con entusiasmo ha spiegato:

“Sarà un capodanno celebrativo, sottolineando che sarà gratuito e che la musica sarà varia,saranno presenti led wall e tante luci sarà una grande festa”.

Luciano Simone del Comitato Corso Sud ha illustrato come:

“La sinergia è nata due anni fa con il veglione di piazza Duomo e continua alla grande, abbiamo voluto riproporre insieme ai mercatini di Natale, quello che desideriamo è sviluppare le iniziative per la città. Sarà allestito anche grazie il nostro supporto un palco al centro dell’agorà cittadina. Il tutto in piena sicurezza”.

Enzo Romeo del Deep Club ha annunciato di far esaltare il pubblico grazie ad un supporto musicale e danzante.

“E’ qualche mese che stiamo lavorando su questo progetto. Il nostro gruppo sarà di supporto per la riuscita del capodanno che vedrà partecipe anche la fantastica opera dell’ “Opera de Cirque“, bella da guardare e da ascoltare”.

Impossibile mancare a piazza Garibaldi per brindare all’inizio del nuovo anno!

IL VIDEO DELL’EVENTO