‘Cuori in Campo Insieme per Mario’: Nazionale Attori-Nazionale Medici. Ci sarà anche la Reggina
Vicinanza concreta alla Fondazione Chops, al piccolo Mario ed a tutti i bambini colpiti da malattie rare
23 Ottobre 2026 - 11:15 | Comunicato
AS Reggina 1914 sostiene l’evento “Cuori in Campo-Insieme per Mario“, in programma lunedì 26 ottobre, che vedrà andare in scena la partita a scopo benefico tra la Nazionale Italiana Attori 1971 e la Nazionale Italiana Medici.
Il club sarà presente sugli spalti dello stadio Oreste Granillo per manifestare la propria vicinanza concreta alla Fondazione Chops, al piccolo Mario ed a tutti i bambini colpiti da malattie rare.
Insieme, per vincere la partita più importante!
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