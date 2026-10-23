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‘Cuori in Campo Insieme per Mario’: Nazionale Attori-Nazionale Medici. Ci sarà anche la Reggina

Vicinanza concreta alla Fondazione Chops, al piccolo Mario ed a tutti i bambini colpiti da malattie rare

23 Ottobre 2026 - 11:15 | Comunicato

Stadio Granillo di Reggio Calabria dalle tribune con il campo vuoto e curato, tra Reggina e Licata

AS Reggina 1914 sostiene l’evento “Cuori in Campo-Insieme per Mario“, in programma lunedì 26 ottobre, che vedrà andare in scena la partita a scopo benefico tra la Nazionale Italiana Attori 1971 e la Nazionale Italiana Medici.
Il club sarà presente sugli spalti dello stadio Oreste Granillo per manifestare la propria vicinanza concreta alla Fondazione Chops, al piccolo Mario ed a tutti i bambini colpiti da malattie rare.
Insieme, per vincere la partita più importante!

Cuori in campo

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RegginaReggio Calabria Calcio
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