‘Futura’, al Kalura il Veglione di Capodanno si fa in 3
Al Kalura un Veglione di Capodanno 'tre in uno'. Tre locations e selezioni musicali dedicate, per dare il benvenuto al 2019 nel migliore dei modi
28 Dicembre 2018 - 11:13 | Redazione
Passato, presente…e futuro. Il Kalura per il Veglione di Capodanno si fa in 3, e offre il massimo della possibilità di scelta tra diverse locations e selezione musicale.
In un ambiente unico per eleganza e stile, la struttura situata a Catona assicura così di venire incontro a tutte le esigenze, garantendo il massimo del divertimento.
Tre sale, tre offerte musicali dedicate e pensate per target diversi. Nella sala “The Past” Nick Maltese con Sergio Casile + Pato Marra e Ka Voice, nella sala “The Present” Antonio Venanzi feat. Aldo Venanzi con Vicky Production e Ale Lag, nella sala “The Future” Claudio Polimeni + The GRDN con Eros Pillitteri Voice.
LE SALE
THE PAST
Nick Maltese
Sergio Casile + Pato Marra
Ka Voice
THE PRESENT
Antonio Venanzi feat. Aldo Venanzi
Vicky Production
Ale Lag
THE FUTURE
Claudio Polimeni + The GRDN
Eros Pillitteri Voice
NOTA BENE
Acquistate solo biglietti originali dagli amministratori dell’evento o dal vostro pr di fiducia.
I ticket d’ingresso sono muniti di timbro anticontraffazione, invitiamo per tanto la s.v. a diffidare da biglietti non conformi all’originale e/o venduti a prezzi differenti da quello imposto dalla direzione.
INFO 3493059107, 3473642043
Per tutte le info vai sulla pagina ufficiale dell’evento
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