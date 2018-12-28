Al Kalura un Veglione di Capodanno 'tre in uno'. Tre locations e selezioni musicali dedicate, per dare il benvenuto al 2019 nel migliore dei modi

Passato, presente…e futuro. Il Kalura per il Veglione di Capodanno si fa in 3, e offre il massimo della possibilità di scelta tra diverse locations e selezione musicale.

In un ambiente unico per eleganza e stile, la struttura situata a Catona assicura così di venire incontro a tutte le esigenze, garantendo il massimo del divertimento.

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Tre sale, tre offerte musicali dedicate e pensate per target diversi. Nella sala “The Past” Nick Maltese con Sergio Casile + Pato Marra e Ka Voice, nella sala “The Present” Antonio Venanzi feat. Aldo Venanzi con Vicky Production e Ale Lag, nella sala “The Future” Claudio Polimeni + The GRDN con Eros Pillitteri Voice.

LE SALE

THE PAST

Nick Maltese

Sergio Casile + Pato Marra

Ka Voice

THE PRESENT

Antonio Venanzi feat. Aldo Venanzi

Vicky Production

Ale Lag

THE FUTURE

Claudio Polimeni + The GRDN

Eros Pillitteri Voice

NOTA BENE

Acquistate solo biglietti originali dagli amministratori dell’evento o dal vostro pr di fiducia.

I ticket d’ingresso sono muniti di timbro anticontraffazione, invitiamo per tanto la s.v. a diffidare da biglietti non conformi all’originale e/o venduti a prezzi differenti da quello imposto dalla direzione.

INFO 3493059107‬, 3473642043

Per tutte le info vai sulla pagina ufficiale dell’evento