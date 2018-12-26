‘Nessun sogno è mai soltanto un sogno’. Come cita il film ‘Eyes Wide Shut’, al ‘The Loft’ arriva un veglione di Capodanno speciale e diverso. ‘Secret Private Party‘ il nome scelto per la notte più lunga dell’anno una festa ‘misteriosa’ in un ambiente curato in tutti i suoi dettagli.

Dopo gli ultimi successi registrati in questi anni, il ‘The Loft’ di Villa San Giovanni sceglie un progetto differente, e propone un Veglione più riservato e selezionato. Una splendida terrazza farà da cornice ideale per una festa che punta soprattutto sulla qualità dei servizi e del livello esperienziale grazie ad un numero chiuso di invitati.

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La colonna sonora della festa sarà affidata allo Special Guest dj Roby BAJOTTI e a seguire una Consolle di tutto rispetto dove si alterneranno Djs & Voices di nuova e vecchia generazione, durante la serata show e spettacoli con l’animazione di ballerine e Drag Queen.

Ci si inebrierà con il suono della Sirena che sancirà inizio e fine dei momenti riservati all’OPEN BAR e si ballerà fino a tarda Notte per iniziare il 2019 in un’atmosfera di intrigante euforia!

Guest Dj:

Roby Bajotti

Djs:

Joshua Giglio – Mjx

Voices&Singers:

Ugorilla – P. Plutino – B.Marcianò

Animazione, Ballerini/e & Drag Queen

Info e tavoli: Simone 3405277891

Per tutte le info clicca sulla pagina ufficiale dell’evento