‘La Vecchia Torre’, il Veglione ‘New Year’s Tales’ è imperdibile
A La Vecchia Torre di Pellaro la quarta edizione del veglione 'New Year's Tales': open bar tutta la notte, ingresso su lista
25 Dicembre 2018 - 16:39 | di Pasquale Romano
Don’t the great tales never end? Format che vince non si cambia. A ‘La Vecchia Torre‘ di Pellaro il Veglione ‘New Year’s Tales‘ promette divertimento nella sera più lunga dell’anno. Arriva la quarta edizione del format Open Bar che, anno dopo anno, ha saputo conquistare i reggini attraverso professionalità ed impegno.
L’evento si svolgerà in una delle location più esclusive della città di Reggio Calabria, la Vecchia Torre di Pellaro, e sarà organizzato dai gruppi Wave, X-Club e Medimonkey.
TUTTE LE INFO
Ingresso su lista;
- Open bar tutta la notte
Start 00:59
È vietato l’ingresso ai minori di 18 anni.
Djs Francesco Cavallari e Angelo Zagarella
Vocalist Giovanni Morabito e Desirèè Nobile
N.B. La direzione si riserva il diritto di selezione.
INFO & PREVENDITE:
345.1100941 (Giuseppe.M)
340.1135698 (Lorenzo.N)
TAVOLI:
345.4810173 (Lorenzo.M)
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Per tutte le informazioni visita la PAGINA UFFICIALE DELL’EVENTO
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