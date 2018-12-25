Don’t the great tales never end? Format che vince non si cambia. A ‘La Vecchia Torre‘ di Pellaro il Veglione ‘New Year’s Tales‘ promette divertimento nella sera più lunga dell’anno. Arriva la quarta edizione del format Open Bar che, anno dopo anno, ha saputo conquistare i reggini attraverso professionalità ed impegno.

L’evento si svolgerà in una delle location più esclusive della città di Reggio Calabria, la Vecchia Torre di Pellaro, e sarà organizzato dai gruppi Wave, X-Club e Medimonkey.

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TUTTE LE INFO

Ingresso su lista;

Open bar tutta la notte

Start 00:59

È vietato l’ingresso ai minori di 18 anni.

Djs Francesco Cavallari e Angelo Zagarella

Vocalist Giovanni Morabito e Desirèè Nobile

N.B. La direzione si riserva il diritto di selezione.

INFO & PREVENDITE:

345.1100941 (Giuseppe.M)

340.1135698 (Lorenzo.N)

TAVOLI:

345.4810173 (Lorenzo.M)

#XClub #Wave #Medimonkey #Capodanno019

Per tutte le informazioni visita la PAGINA UFFICIALE DELL’EVENTO