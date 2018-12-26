“New Year’s eve, new year, same goal“.

‘Pilati Beach CREW’ si presenta così ai tanti giovani reggini che intendono trascorrere un capodanno esclusivo in pieno centro città. Nuovo anno, stessi obiettivi, la filosofia e lo spirito che anima gli organizzatori di eventi e feste private a Reggio Calabria è chiaro e ben preciso.

“Siamo un progetto che nasce e si evolve grazie agli sforzi e alle idee che ogni membro della Crew impegna all’interno del gruppo – dichiarano gli organizzatori – abbiamo un solo obiettivo finale: divertici e far divertire, lasciando un piacevole ricordo delle nottate che trascorriamo insieme ad ogni evento”.

Il Capodanno 2019 di Pilati Beach CREW

Il Capodanno NEW YEAR’S EVE 2019 targato ‘Pilati Beach CREW‘ si terrà all’interno dei locali rinnovati dello Shaker Club (Via Possidonea – Reggio Calabria).

Per il quarto anno consecutivo PBC mette in moto la macchina del veglione di fine anno. Un evento unico, l’ultimo dell’anno ed il primo del nuovo. Un evento da trascorrere con gli amici più cari in un ambiente accogliente, sicuro e divertente. Affidarsi a PBC per il capodanno 2019 è la scelta giusta per chi vuole festeggiare il 2019 in un club moderno e all’avanguardia.

Lo Shaker infatti si è rifatto il look con la ristrutturazione dei locali. Nuovo spazi, più ampi ed accoglienti adibiti ad ospitare eventi di maggiore portata grazie al completo restyling della location.

Informazioni, prezzi e prenotazioni

INFO:

INGRESSO ESCLUSIVAMENTE SU PREVENDITA – POSTI LIMITATI – EVENTO PRIVATO.

COSTO BIGLIETTO: 30€+2 DRINK CARD (SOLO PREVENDITA)

POSSIBILITA’ DI PRENOTARE TAVOLI A PARTIRE DA 400€.

DJ SET (MUSICA ELETTRONICA, HOUSE, DANCE)

LINK EVENTO FACEBOOK: https://www.facebook.com/events/984905788363428/

PAGINA FACEBOOK: https://www.facebook.com/pilatibeachcrew/

PAGINA INSTAGRAM: https://www.instagram.com/pilatibeachcrew/