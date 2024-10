The Voice, la reggina Micaela Foti entra a far parte del team Guè – VIDEO

Il percorso musicale di Micaela è stato pieno di alti e bassi ma lei non ha mai mollato ed ha conquistato il suo posto a The Voice of Italy. Ecco il video dell'esibizione

Il percorso musicale di Micaela è stato pieno di alti e bassi ma lei non ha mai mollato e così nella serata di ieri, martedì 7 maggio, è riuscita a conquistare il suo posto a The Voice of Italy.

Il talent show di origini olandesi ha ormai conquistato gli italiani durante le sue numerose edizioni. Per il 2019 cambiano i giudici ed anche la presentatrice, ma la voglia di far emergere i talenti musicali italini rimane invariata.

E’ così che nel corso della terza puntata, la cantante reggina entra a far parte dell’edizione 2019 di The Voice.

A sceglierla è Guè Pequeno, il rapper che, nelle precedenti puntate, si è distinto per la ferrea selezione dei componenti del suo team.

“Guè non si gira quasi mai e l’ha fatto per te”.

Così Simona Ventura si congratula con Micaela alla fine della sua esibizione che ha davvero lasciato il pubblico presente in studio e quello da casa senza parole. La cantante reggina per il suo esordio a The Voice ha infatti scelto “Lost on you” di LP ed ha eseguito il brano in modo magistrale.

“Sto cercando di costruire il mio team pensando ovviamente alla musica, ma anche alla vittoria. Ho un progetto ben chiaro in mente, quello che non avevo ancora è una voce femminile del tuo calibro”.

Queste le parole dell’ex cantante dei Club Dogo che ha accolto Micaela nella sua squadra.

