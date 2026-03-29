A Reggio la presentazione della seconda edizione del concorso ‘Ti Sbullo’

Sarà presentata mercoledì 1° aprile, alle ore 11, presso il Polo Culturale “Mattia Preti” del Consiglio regionale della Calabria, la seconda edizione del concorso “Ti Sbullo”, iniziativa rivolta agli studenti delle scuole secondarie di primo grado della regione, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno del bullismo e promuovere una cultura fondata sul rispetto, sulla responsabilità e sull’ascolto.

All’incontro interverranno il Presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, e il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, Antonio Lomonaco.

La madrina del concorso: Laura Lena Forgia

Particolarmente significativa sarà la presenza della madrina del concorso, Laura Lena Forgia, da tempo impegnata nella sensibilizzazione contro il bullismo. Volto noto del cinema e della televisione, ha trasformato il suo percorso personale in testimonianza pubblica e impegno civile, rappresentando un messaggio potente per le nuove generazioni: nessuno deve sentirsi solo e ogni storia può trovare un nuovo inizio attraverso la solidarietà, il rispetto e il dialogo.

Dettagli del concorso

Il concorso “Ti Sbullo”, promosso dal Garante regionale e finanziato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, si configura come un percorso educativo e creativo che coinvolge gli studenti nella realizzazione di uno spot video sul tema del bullismo, stimolando riflessione, consapevolezza e partecipazione attiva.

In una società sempre più segnata dalla comunicazione digitale, il progetto invita i giovani a riscoprire il valore autentico delle relazioni umane, promuovendo il dialogo diretto e il riconoscimento dell’altro nella sua unicità. Piccoli gesti, come un sorriso, un abbraccio o una parola sincera, diventano così strumenti concreti di prevenzione e cambiamento.

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Finalità, modalità di partecipazione e dettagli operativi della seconda edizione saranno illustrati nel corso della conferenza stampa.